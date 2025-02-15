Алексей Текслер поздравил редакцию газеты «Колос» с 90‑летием издания

Журналисты рассказывают жителям Уйского района последние новости и интересные истории

Сегодня, 15 февраля, газете «Колос» исполняется 90 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив издания с юбилеем и отметил, что за прошедшие десятилетия на страницах газеты фиксировалась хроника событий не только района, но и региона и страны в целом.

«Искренне рад, что „Колос“ уверенно движется вперед, преодолевая все трудности, сохраняя сплоченный коллектив единомышленников и преданных читателей», — сказал губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что для современного издания важно вести открытый и интересный диалог с читателем, а также раскрывать социально значимые темы. И журналисты издания успешно с этим справляются, сберегая собственный стиль и традиции и обеспечивая объективность в подаче фактов. Глава региона выразил уверенность в том, что такой подход принесет газете доверие земляков и заслуженное признание в медиасообществе.

Алексей Текслер пожелал журналистам издания новых ярких сюжетов и творческих высот.