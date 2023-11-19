Алексей Текслер поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником

Их четкая работа помогает бойцам выполнять задачи спецоперации

Сегодня, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих и ветеранов и отметил, что ракетчики и артиллеристы всегда находятся на боевом посту и проявляют решительность и мужество даже в самых сложных обстоятельствах.

«В ходе специальной военной операции четкая и профессиональная работа артиллерии и ракетных войск помогает нашим частям выполнять боевые задачи, приближать победу Российской армии»,— отметил губернатор.

Глава региона поблагодарил бойцов за самоотверженный ратный труд и верность воинскому долгу.

Изначально праздник назывался Днем артиллерии и был установлен в 1944 году. Дата 19 ноября была выбрана потому, что в этот день в 1942 году с мощной артиллерийской подготовки началась операция «Уран» — советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы. В 1964 году праздник был переименован в День ракетных войск и артиллерии и сохранил свое название до сих пор.