Алексей Текслер поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Торжество традиционно проходит в третье воскресенье марта

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с профессиональным праздником работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Глава региона отметил, что от их труда напрямую зависит стабильность и надежность работы систем жизнеобеспечения.

«Широкий спектр предоставляемых качественных бытовых услуг делает повседневную жизнь южноуральцев комфортной и создает людям хорошее настроение. Сегодня в Челябинской области начата масштабная модернизация отрасли ЖКХ, во многих территориях ведется комплексная реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, продолжается активная газификация региона. Уверен, что ваш профессионализм, опыт и ответственность станут залогом дальнейшего преображения наших городов и сел, развития и процветания родного края», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона пожелал всем успешной работы, крепкого здоровья, счастья и благополучия.