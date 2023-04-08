Алексей Текслер поздравил работников военкоматов с профессиональным праздником

Губернатор отметил достойный уровень проведения частичной мобилизации и призывов в Челябинской области

Сегодня, 8 апреля, в России отмечается День сотрудников военных комиссариатов. С поздравлением к ним обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что в 2022 году южноуральские военкоматы на достойном уровне выполнили поставленную президентом России задачу по частичной мобилизации граждан, не снизив при этом качество работы по подготовке плановых призывов.

«Это достойный вклад в большую общегосударственную работу, которая позволяет нашей стране оставаться сильной в военном отношении державой», — подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер также отметил, что на работниках военкоматов лежит большая ответственность за формирование военно-кадрового потенциала армии и укрепление обороноспособности нашей страны.

«Сегодня, когда Россия отвечает на новые вызовы, успешное решение этих вопросов приобретает особое значение», — сказал губернатор.