Алексей Текслер поздравил работников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником

Ежедневно они успешно решают важные государственные задачи

Сегодня, 12 марта, в России свой профессиональный праздник отмечают работники уголовно-исполнительной системы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил действующих работников и ветеранов и подчеркнул, что они вносят весомый вклад в обеспечение правопорядка, общественной безопасности, профилактику и борьбу с преступностью.

«Перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы стоят важные государственные задачи — содействовать перевоспитанию граждан, нарушивших закон, создавать условия для их социальной адаптации, возвращения к полноценной жизни в обществе»,— добавил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что их служба требует высокого профессионализма, выдержки, самоотдачи и умения в любых ситуациях действовать быстро и ответственно.

Глава региона поблагодарил сотрудников уголовно-исполнительной системы за верность долгу и добросовестную работу и пожелал им дальнейших успехов и твердости духа.

Официальный статус праздник получил в 2010 году, когда президент России подписал соответствующий указ. При этом отмечать его начали с 1999 года — в день 120‑летия системы.