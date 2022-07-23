Алексей Текслер поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Отмечают его в четвертую субботу июля

Сегодня, 23 июля, в России отмечается День работника торговли. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев, чья работа связана с торговлей, с профессиональным праздником и отметил, что эта сфера во все времена была и остается одной из самых динамичных отраслей экономики и основой процветания общества.

«Сегодня потребительский рынок в Челябинской области активно развивается: растет число крупных торговых центров и магазинов „шаговой доступности“, внедряются новые современные форматы торговли, расширяется присутствие федеральных сетей. Все это свидетельствует об инвестиционной привлекательности Челябинской области, высокой деловой активности в регионе»,— подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, работники торговли ежедневно выполняют важную социальную задачу — обеспечивают южноуральцев качественными продуктами питания и промышленными товарами. И именно от их профессионализма, ответственности и доброжелательности зависит настроение людей, бытовой комфорт, благополучие городов и районов Челябинской области.

«Я благодарю вас за добросовестный труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Желаю вам профессиональных достижений, крепкого здоровья, успешного ведения бизнеса и благодарных покупателей!»— поздравил губернатор.

День работника торговли традиционно отмечается в четвертую субботу июля указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2013 года.