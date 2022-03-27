Алексей Текслер поздравил работников театров с профессиональным праздником

День театра отмечают во всем мире 27 марта

Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с этим праздником и отметил, что театральное искусство обогащает нашу жизнь искренними эмоциями, развивает эстетический вкус и дарит чувство сопереживания.

«Благодаря людям, которые выбрали сцену своим служением, в обществе сохраняются и приумножаются культурные ценности, воспитываются идеалы добра, справедливости и гуманизма»,— сказал губернатор.

По его словам, театральная жизнь в Челябинской области всегда многогранная и насыщенная. Каждый сезон южноуральские артисты радуют зрителей актуальными и талантливыми постановками. Ежегодно в Челябинской области проходит несколько крупных театральных фестивалей, которые становятся важными событиями в культурной жизни региона.

«Мы и впредь будем поддерживать творческую молодежь и ветеранов сцены, укреплять материально-техническую базу театров, проводить фестивали, развивать практику работы попечительских советов»,— добавил Алексей Текслер.

Губернатор пожелал всем работникам театров профессиональных успехов, вдохновения, ярких премьер и любви зрителей.