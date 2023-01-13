Алексей Текслер поздравил работников СМИ с Днем российской печати

Праздник связан с началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости»

Сегодня, 13 января, в России отмечается День российской печати. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских работников медиасферы с профессиональным праздником и напомнил, что он стал таковым со временем после выхода в свет первого номера газеты «Ведомости» в 1703 году.

Алексей Текслер отметил, что медиа создают условия для многостороннего диалога, обмена мнениями, а также вскрывают и помогают решать острые социальные проблемы. В нынешней геополитической ситуации работа СМИ приобретает особое значение.

«Южноуральцы обращаются к медиа как к авторитетным собеседникам, ищут в них ответы на жизненно важные вопросы, информацию, которой можно доверять. В этом плане ответственность и профессионализм журналистов должны стать надежной защитой общества от ложных и непроверенных сведений»,— подчеркнул губернатор.

Глава Челябинской области пожелал всем работникам медиасферы плодотворной работы в интересах людей, ярких проектов и творческих открытий.

День российской печати учрежден постановлением президиума Верховного совета РФ от 28 декабря 1991 года.