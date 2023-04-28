Алексей Текслер поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Губернатор Челябинской области отметил работу медиков в период пандемии коронавируса

Сегодня, 28 апреля, в России отмечается День работника скорой медицинской помощи. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских медиков и водителей скорой, а также диспетчеров, и отметил, что они с честью прошли все испытания в период пандемии и спасли тысячи человеческих жизней.

«Именно вы первыми спешите на помощь людям в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях, когда счет идет на минуты и даже на секунды. В трудный момент вы оказываетесь рядом, и ваши знания, опыт, внимательность позволяют спасти жизнь человека, сохранить его здоровье»,— подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер, водителей и диспетчеров за профессионализм, самоотверженность, сочувствие и оперативность и пожелал им счастья, здоровья и благополучия.

Праздник был учрежден в 2022 году на фоне пандемии коронавируса и связанной с этим нагрузки на работников скорой помощи.