Алексей Текслер поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником

По словам губернатора Челябинской области, от них во многом зависит комфорт южноуральцев

Сегодня, 17 марта, в России отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником и подчеркнул, что именно от них во многом зависят комфорт и благополучие жителей региона.

«Вы помогаете южноуральцам решать самые разные бытовые вопросы, обеспечиваете слаженную работу жилищно-коммунального хозяйства, благоустраиваете дворы и общественные пространства», — перечислил губернатор.

По его словам, эффективно решать возникающие задачи сотрудникам сферы ЖКХ помогают высокий профессионализм и неравнодушное отношение к делу.

Он пожелал работникам бытового обслуживания населения здоровья, реализации всех планов и новых профессиональных успехов.

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства учредили в 1980 году. Праздник отмечается в третье воскресенье марта.