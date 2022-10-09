Алексей Текслер поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Южноуральские аграрии полностью обеспечивают регион собственным продовольствием

Сегодня, 9 октября, в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником и отметил, что благодаря их труду регион уверенно входит в десятку лидеров отечественного агропрома.

«Жизнь показала: современное сельское хозяйство должно быть максимально независимым от внешних условий — погоды, санкций, импортных поставок. Еще несколько лет назад мы сделали ставку на развитие собственных мощностей, компетенций, научных разработок в агропромышленной сфере, и оказались правы»,— сказал губернатор.

По его словам, несмотря на напряженную внешнеполитическую ситуацию, Южный Урал спокойно готовится к зиме, поскольку работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности полностью обеспечили регион собственным продовольствием. Также южноуральские аграрии активно внедряют в производство передовые достижения науки и укрепляют экономический потенциал России.

Глава региона пожелал всем труженикам сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающего комплекса крепкого здоровья, сил, энергии и новых производственных успехов.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности традиционно отмечается во второе воскресенье октября указом президента РФ от 31 мая 1999 года.