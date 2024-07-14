Алексей Текслер поздравил работников почты с профессиональным праздником

Уже более тысячи лет почта является важным средством коммуникации

Сегодня, 14 июля, отмечается День российской почты. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил почтовиков с профессиональным праздником и подчеркнул, что на протяжении всей своей истории почта решала важные государственные задачи.

«Она связывала в единое целое города и села, доходя до самых отдаленных территорий. И в XXI веке почта по-прежнему остается востребованным средством коммуникации, выполняет важнейшие социальные функции по доставке пенсий, пособий, приему платежей», — отметил губернатор.

По его словам, сейчас почтовая служба активно использует цифровые технологии и постоянно расширяет спектр своих услуг, тем самым делая их доступными и удобными для людей.

Алексей Текслер пожелал сотрудникам почты, чтобы их высокий профессионализм и верность трудовым традициям всегда служили надежным основанием для развития российской почты, а также здоровья, новых успехов и благополучия.

День российской почты традиционно отмечается во второе воскресенье июля с 1994 года. История почты России насчитывает более тысячи лет. Считается, что доставлять послания начали еще до X века.