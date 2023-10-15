Алексей Текслер поздравил работников пищепрома с профессиональным праздником

Южноуральские продукты пользуются спросом не только в России, но и за рубежом

Сегодня, 15 октября, в России отмечают День работников пищевой промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников отрасли с профессиональным праздником и отметил, что на сегодняшний день благодаря их мастерству пищевая отрасль в регионе находится на подъеме.

«У нас успешно работают сотни предприятий, которые осваивают современные технологии, реализуют инвестиционные проекты. Продукция южноуральских производителей регулярно завоевывает престижные награды на выставках и ярмарках, выходит на новые рынки сбыта, в том числе зарубежные, не в последнюю очередь — благодаря широкому ассортименту, качеству и доступности», — отметил губернатор.

По его словам, представить себе гостеприимный стол без мясных, молочных, зерновых и кондитерских изделий, произведенных на Южном Урале, довольно трудно. И все это сделано мастерами, которые не только сохраняют верность традициям качества, но и подходят к делу со всей душой.

«Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, новых трудовых достижений, счастья и благополучия!» — поздравил Алексей Текслер.

День работников пищевой промышленности отмечается традиционно в третье воскресенье октября. В этот день для работников пищепрома устраивают праздничные мероприятия и награждают лучших.