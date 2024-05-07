Алексей Текслер поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником

Более 100 лет назад 7 мая было изобретено первое радио

Сегодня, 7 мая, в России отмечается День радио. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником и подчеркнул, что именно они дают людям возможность оперативно узнавать новости, получать необходимую информацию и общаться, несмотря на расстояние.

«Радио, телевидение, интернет, мобильная и спутниковая связь стали неотъемлемой частью современной жизни. Наша область находится в авангарде цифровизации, активно развивает соответствующую инфраструктуру, внедряет новые технологии. Эту масштабную работу в регионе проводит профессиональное сообщество компетентных, увлеченных своим делом людей», — отметил губернатор.

Алексей Текслер пожелал всем работникам и ветеранам отраслей связи крепкого здоровья, счастья и добра.

7 мая 1895 года российский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал свое изобретение — радио. В эту дату позже и решили учредить День радио, праздник работников всех отраслей связи. Отмечается он ежегодно с 1981 года.