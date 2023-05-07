Алексей Текслер поздравил работников отраслей связи с Днем радио

Челябинская область вносит большой вклад в формирование отечественной цифровой инфраструктуры

Сегодня, 7 мая, в России отмечается День радио и работников всех отраслей связи. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил радийщиков и связистов с профессиональным праздником и отметил, что современное общество и его дальнейшее развитие невозможно представить без радио, телевидения, интернета, мобильной и спутниковой связи.

«Челябинская область уверенно входит в число регионов-лидеров в России по цифровой трансформации разных сфер жизни. Многие предприятия Южного Урала вносят свой вклад в формирование отечественной цифровой инфраструктуры, обеспечение технологического суверенитета нашей страны. В условиях сложной геополитической ситуации компании и специалисты ИТ-сферы и отраслей связи активно помогают отвечать на новые вызовы»,— подчеркнул губернатор.

Кроме того, по его словам, научно-технические достижения делают нашу жизнь комфортной, дают возможность быть в курсе событий и получать государственные услуги.

День радио и работников всех отраслей связи официально начали отмечать с 1981 года. Дата 7 мая была выбрана потому, что именно в этот день в 1895 году выдающийся русский физик и изобретатель Александр Попов продемонстрировал на заседании физического отделения Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами.