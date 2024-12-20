Алексей Текслер поздравил работников органов госбезопасности с профессиональным праздником

Уже почти 30 лет они оперативно отвечают на любые угрозы безопасности людей и страны

Сегодня, 20 декабря, Россия отмечает День работника органов безопасности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с профессиональным праздником и отметил их ценный вклад в защиту национальных интересов России, суверенитета и территориальной целостности страны.

«Сотрудники органов госбезопасности оперативно отвечают на любые угрозы стабильности и единству нашего общества, эффективно борются с терроризмом и экстремизмом, пресекают действия иностранных спецслужб, противостоят коррупции», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он поблагодарил сотрудников ФСБ за их профессионализм, верность долгу и самоотверженное служение Родине, а также за огромный вклад в решение задач спецоперации.

Глава региона пожелал всем действующим и бывшим сотрудникам органов госбезопасности крепкого здоровья и благополучия.

День работника органов безопасности отмечается с 1995 года. Дата 20 декабря была выбрана потому, что в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.