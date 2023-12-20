Алексей Текслер поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

Ежедневно они проводят большую работу по защите людей и государственных интересов

Сегодня, 20 декабря, отмечается День работника органов безопасности России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб и отметил, что ежедневно они ведут большую работу по защите государственных интересов, противодействию терроризму, а также обеспечивают безопасность экономического и информационного пространства страны.

«В условиях возрастающей нестабильности в мире наша общая задача — обеспечить верховенство закона и территориальную целостность нашей страны, а самое главное — безопасность наших земляков. Убежден, что крепкие профессиональные традиции, заложенные ветеранами службы, ответственность и компетентность действующих сотрудников органов безопасности станут надежной основой для решения этих масштабных задач», — сказал губернатор.

Он пожелал работникам органов безопасности РФ успехов в службе и крепкого здоровья.

Свой профессиональный праздник работники спецслужб, отвечающие за безопасность общества и государства, отмечают с 1995 года. Дата 20 декабря была выбрана потому, что в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете РСФСР.

Традиционно в этот день поздравляют сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления специальных программ президента РФ и Федеральной службы охраны.