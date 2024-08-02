Алексей Текслер поздравил работников ООО «Мечел‑Кокс» с 80‑летием завода

Это одно из ведущих предприятий в отрасли

Сегодня, 2 августа, Челябинский завод по производству коксохимической продукции отмечает свое 80-летие. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив завода и отметил, что это предприятие с большой историей, сильным профессиональным коллективом и большими планами на будущее.

«Являясь частью крупного металлургического холдинга, завод обеспечивает целый ряд этапов в сложном технологическом процессе, благодаря чему конечные потребители получают высококлассную продукцию», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов и пожелал им крепкого здоровья, энергии и успешного воплощения в жизнь всех планов.

В состав предприятия входит более 10 цехов и подразделений, где производят металлургический кокс и попутные продукты.