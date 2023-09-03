Алексей Текслер поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником

Челябинская область играет большую роль в развитии нефтяной и газовой промышленности страны

Сегодня, 3 сентября, в России отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников нефтегазовой отрасли и подчеркнул, что от их нелегкого труда напрямую зависит бесперебойная работа производственных предприятий, социальных объектов и транспорта, а значит, здоровье и комфорт людей.

«Газовая, нефтяная и топливная промышленность вносит неоценимый вклад в укрепление экономической мощи и технологического суверенитета России. Челябинская область при этом играет немалую роль в развитии и модернизации нефтегазового сектора страны, участвует в масштабных инвестиционных проектах в сфере переработки и транспортировки природного топлива», — отметил губернатор.

Алексей Текслер пожелал всем, кто работает в нефтегазовой отрасли, здоровья и успешной реализации намеченных планов.

День работников нефтяной и газовой промышленности традиционно отмечается в первое воскресенье сентября вот уже более 40 лет — с 1980 года. Праздник был учрежден в ознаменование успешного освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири.