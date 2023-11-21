Алексей Текслер поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

ФНС стала одним из первых ведомств, внедривших цифровой формат работы для удобства людей

Сегодня, 21 ноября, в России отмечается День работника налоговых органов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил налоговиков с профессиональным праздником и отметил, что они не только следят за наполнением государственного бюджета, но и выполняют другие, не менее важные задачи.

«Основная функция налоговой службы на первый взгляд простая — обеспечить наполнение государственного бюджета. От этого напрямую зависит возможность реализовывать социальные и инвестиционные программы, масштабные проекты развития во всех сферах жизни. Вместе с тем налоговые органы выполняют еще целый ряд важных задач, в том числе помогают формировать в регионе благоприятный деловой климат, повышать доступность услуг, внедряя удобные для людей цифровые сервисы», — сказал губернатор.

По его словам, четкая, оперативная и ориентированная на человека работа налоговой стала примером для других ведомств, особенно в цифровом плане.

Алексей Текслер поблагодарил сотрудников налоговых органов за добросовестную службу и пожелал им счастья и профессиональных успехов.

День работника налоговых органов отмечается ежегодно 21 ноября с 2000 года. Дата праздника была выбрана неслучайно: именно 21 ноября в 1991 году указом президента РСФСР была образована Государственная налоговая служба РСФСР, которая позже преобразовалась в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, еще позже — в Федеральную налоговую службу.