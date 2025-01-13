Алексей Текслер поздравил работников медийной сферы с Днем российской печати

Это профессиональный праздник тех, кто трудится в прессе, интернет‑изданиях, на радио и телевидении

Сегодня, 13 января, отмечается День российской печати. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех, кто трудится в медийной сфере, с праздником и подчеркнул, что профессия журналиста связана с особой ответственностью и необходимостью в любой ситуации быть на стороне правды и справедливости.

«В современных условиях, когда информация зачастую становится инструментом политической борьбы, нередко используется в противоправных целях, особенно важно доносить до людей достоверные факты о происходящих событиях, отстаивать патриотическую гражданскую позицию, противостоять лжи», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил южноуральское журналистское сообщество за объективность, верность профессиональному долгу, искреннее внимание к людям и поддержку бойцов, которые отстаивают интересы Родины в рамках спецоперации.

Алексей Текслер пожелал работникам медийной сферы энергии для воплощения планов, новых успехов и благополучия.

День российской печати был учрежден в декабре 1991 года. Дату 13 января выбрали потому, что в этот день в 1703 году вышел первый номер газеты «Ведомости».