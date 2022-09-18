Алексей Текслер поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником

Они выполняют важную работу по защите и воспроизводству «зеленых легких» региона

Сегодня, 18 сентября, в России отмечается День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с профессиональным праздником и отметил, что в регионе трудятся высококлассные специалисты и настоящие энтузиасты, которые каждый день ведут кропотливую работу по воспроизводству лесов и защите от природных пожаров и незаконных вырубок.

«Свой вклад в сбережение природных богатств вносят и работники лесоперерабатывающей промышленности, повышая эффективность производства и внедряя современные технологические решения в деятельность предприятий»,— сказал губернатор.

Южноуральские леса — наше бесценное достояние, подчеркнул Алексей Текслер. По его словам, многие из них уникальны и по праву имеют статус национальных парков и заповедников, пользуются особой защитой государства. И от того, в каком состоянии находятся «зеленые легкие» нашего края, зависят здоровье и благополучие нынешних и будущих поколений.

«Желаю всем, кто связал свою жизнь с лесным хозяйством и лесопереработкой, новых успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях!»— поздравил глава региона.

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности отмечается в третье воскресенье сентября указом президиума Верховного совета СССР от 13 августа 1966 года.