Алексей Текслер поздравил работников леса с профессиональным праздником

Губернатор отметил их работу по сохранению заповедников, нацпарков и других богатств региона

Сегодня, 17 сентября, в России отмечается День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников леса с профессиональным праздником и поблагодарил их за заботу о южноуральских лесах, заповедниках и национальных парках, которые являются бесценным богатством региона.

«Специалисты самых разных служб и организаций помогают защищать леса от пожаров и незаконных вырубок, обустраивать экологические тропы, внедрять в деревообрабатывающую промышленность передовые технологии, чтобы использовать ресурсы рационально и не навредив природе. Леса и нацпарки достались нам в наследство от предыдущих поколений, и мы бережно храним „зеленый щит“ Южного Урала»,— сказал губернатор.

Он пожелал работникам леса крепкого здоровья и новых успехов.

Праздник был установлен указом президиума Верховного совета СССР в 1966 году. Отмечается он ежегодно в третье воскресенье сентября.