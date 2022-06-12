Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником, который в этом году отмечается 12 июня. Глава региона подчеркнул, что эта отрасль всегда была и остается важной для обеспечения достойной повседневной жизни людей.
«Крупные компании и предприятия малого и среднего бизнеса, работая в условиях высокой конкуренции, производят в регионе широкий ассортимент товаров текстильной и легкой промышленности, внедряют современные технологии, а главное — завоевывают уважение и сердца покупателей. Продукция многих южноуральских предприятий давно получила заслуженное признание в нашей стране и за ее пределами, стала визитной карточкой региона»,— сказал губернатор.
Алексей Текслер поблагодарил работников текстильной и легкой промышленности за профессионализм и преданность выбранному делу и пожелал им успехов и благополучия.
В 2000 году президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня работников текстильной и легкой промышленности и постановил отмечать его во второе воскресенье июня.