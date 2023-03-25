Алексей Текслер поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Губернатор Челябинской области отметил их вклад в нравственное воспитание молодежи

Сегодня, 25 марта, в России отмечается День работника культуры. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил деятелей культуры и искусства с профессиональным праздником и отметил, что благодаря их работе укрепляется духовная связь между поколениями и народами, а жизнь южноуральцев становится более насыщенной, яркой и разнообразной.

«Вы служите искусству и его непреходящим ценностям, благородному делу сохранения и развития богатейших культурных традиций нашей многонациональной Родины, воспитываете в людях чувство прекрасного»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил работников культуры за их подвижнический труд, преданность избранному делу, мастерство и талант, а также вклад в нравственное воспитание молодежи.

Глава региона пожелал деятелям культуры неиссякаемого вдохновения и творческой энергии.

День работника культуры учрежден указом президента России Владимиром Путиным в 2007 году. Инициатором его учреждения стал занимавший тогда пост министра культуры РФ Александр Соколов. В одной из своих речей он отметил, что в некоторых регионах отмечают день работника культуры, но у каждого из них разные даты, и призвал придать празднику государственный статус.