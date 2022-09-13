Алексей Текслер поздравил работников IT‑сферы с Днем программиста

В Челябинской области динамично развивается сфера информационных технологий

Сегодня, 13 сентября, в России отмечается День программиста. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников IT-сферы и отметил, что сегодня программисты, разработчики и IT-инженеры становятся самыми ценными и востребованными кадрами на рынке труда, а цифровые специальности в российских университетах стабильно входят в тройку лидеров по популярности среди абитуриентов.

«Цифровые технологии настолько плотно вошли в повседневную жизнь, что без них уже невозможно представить себе современный мир. Сфера IT динамично развивается и в Челябинской области. Только за первую половину этого года оборот региональных компаний в IT-секторе составил почти 17 млрд рублей, и этот показатель стабильно растет с каждым годом»,— сказал губернатор.

Кроме того, по словам Алексея Текслера, свои цифровые службы и профильные специалисты есть на каждом промышленном предприятии и в большинстве коммерческих и государственных организаций, и все они помогают укреплять экономический потенциал региона и страны и делать жизнь людей комфортнее и безопаснее.

«Я желаю всем представителям большого и креативного IT-сообщества новых успехов, сил, энергии, здоровья, счастья и благополучия!»— поздравил глава региона.

День программиста отмечается в 256-й день года. Число было выбрано потому, что это количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта.

11 сентября 2009 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ, подготовленный министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, устанавливающий в России День программиста.