Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта

Он подчеркнул, что мощный автотранспортный комплекс — это обязательное условие для комфортной жизни людей

В последнее воскресенье октября в России отмечается День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил водителей, кондукторов, диспетчеров и других работников отрасли с профессиональным праздником и подчеркнул, что регион последовательно работает над развитием автомобильного и общественного транспорта в Челябинской области.

«Мы приобретаем новые автобусы, трамваи и троллейбусы, в том числе местного производства. Рекордными темпами обновляем дорожную инфраструктуру, внедряем современные цифровые решения в управление транспортными потоками. Не менее важно, чтобы в отрасль приходили новые специалисты, при этом сохранялась преемственность, а в итоге складывалось сильное профессиональное сообщество», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что мощный автотранспортный комплекс — это один из важнейших элементов современной городской среды, обязательное условие для комфортной жизни людей и экономического роста региона.

Алексей Текслер поблагодарил всех работников отрасли за ответственность и преданность делу и пожелал им крепкого здоровья и доброго пути.

Интересно, что изначально существовало два отдельных праздника — День работника автомобильного транспорта и День работника дорожного транспорта. В 2012 году указом президента их объединили.