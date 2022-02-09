Алексей Текслер поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

В Челябинской области растет число регулярных авиарейсов и перспективных маршрутов

Сегодня, 9 февраля, в России отмечается День гражданской авиации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских пилотов, бортпроводников, технических работников и других специалистов, трудящихся в этой сфере, и отметил, что их знания, опыт и профессионализм служат гарантией безопасности перелетов.

«Сегодня комфортные авиаперелеты, с легкостью преодолевающие время и пространство, стали неотъемлемой частью нашей жизни. И за каждым полетом стоит напряженная работа экипажей воздушных судов, инженерно-технического персонала, сотрудников наземных служб. Ваши знания, опыт и неизменный профессионализм служат гарантией безопасности перелетов, способствуют укреплению межрегиональных и международных связей, необходимых для дальнейшего динамичного развития Челябинской области»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области ежегодно растет число регулярных авиарейсов, прокладываются новые перспективные маршруты, внедряются современные инновационные технологии, и все это благодаря сотрудникам авиации.

«Но все же главное в авиации — это высококвалифицированные специалисты, которых всегда отличают преданность выбранному делу, мужество, добросовестность и самоотдача. Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия, ясного неба и летной погоды!»— поздравил глава региона.

В 2013 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении Дня работника гражданской авиации 9 февраля. Эта дата была выбрана неслучайно: 9 февраля 1923 года Совет труда и обороны РСФСР принял постановление «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации».