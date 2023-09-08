Алексей Текслер поздравил работников финансовой сферы с профессиональным праздником

Губернатор подчеркнул, что от их работы во многом зависит благополучие общества

Сегодня, 8 сентября, в России отмечается День финансиста. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов финансовой отрасли с профессиональным праздником и отметил, что от их четкой работы во многом зависит благополучие общества, а также устойчивость и сбалансированность областного бюджета.

«В непростых экономических условиях работники банковской сферы и финансовых служб на предприятиях, в организациях, системе государственного и муниципального управления успешно справляются с новыми вызовами. Благодаря грамотному планированию, умению эффективно и в сжатые сроки решать самые сложные задачи, специалисты отрасли способствуют реализации значимых социальных программ, инфраструктурных проектов, мер поддержки экономики и жителей региона», — сказал губернатор.

Алексей Текслер пожелал работникам финансовой сферы здоровья и новых профессиональных достижений.

День финансиста отмечается ежегодно 8 сентября с 2011 года. Поздравляют с праздником всех, кто имеет отношение к экономике страны: это служащие Минфина, работники банков, бирж, финансовых отделов предприятий и многие другие.

В этот день традиционно проходят различные мероприятия: концерты, лекции, семинары и многое другое.