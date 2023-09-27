Алексей Текслер поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником

Воспитатели раскрывают таланты детей и пробуждают в них любознательность

Сегодня, 27 сентября, в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил тех, кто трудится в сфере дошкольного образования, с профессиональным праздником и отметил, что воспитание юных граждан страны — ответственная и непростая задача.

«Именно в дошкольном возрасте формируются основы социальных навыков, тяга к новым знаниям. От того, насколько счастливым и полноценным будет это время, зависит будущее наших детей», — подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, сегодня в регионе активно строят и модернизируют детские сады, а также создают современную образовательную среду. Но самое главное — там работают настоящие профессионалы, которые способны окружить детей теплом и заботой, пробудить в них любознательность и раскрыть их таланты.

Глава региона поблагодарил всех, кто работает с дошкольниками, за их педагогическое мастерство, мудрость и доброту, а также пожелал новых успехов и ярких событий.

День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается в России с 2004 года. Дата 27 сентября была выбрана потому, что в этот день в 1863 году был открыт первый в России детский сад.