Алексей Текслер поздравил работников челябинской прокуратуры с профессиональным праздником

Сотрудники надзорного ведомства отмечают его в 29‑й раз

Сегодня, 12 января, отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов надзорного ведомства и отметил, что они защищают права и свободы граждан, обеспечивают законность во всех сферах жизни и вносят большой вклад в борьбу с коррупцией.

«Четкая и слаженная деятельность прокурорского корпуса способствует развитию экономики Челябинской области, успешной реализации национальных проектов, повышению качества жизни наших земляков», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что он высоко ценит знания и профессионализм сотрудников прокуратуры, а также поблагодарил их за честную, добросовестную работу и защиту прав южноуральцев.

В праздничный день Алексей Текслер пожелал сотрудникам и ветеранам надзорного ведомства крепкого здоровья и благополучия.

Отмечать День работников прокуратуры в России начали с 1996 года. Дата 12 января была выбрана потому, что в 1722 году указом Петра Великого возник институт российской прокуратуры и был учрежден пост генерал-прокурора.