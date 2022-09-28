Алексей Текслер поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

Челябинская область играет большую роль в развитии атомной отрасли

Сегодня, 28 сентября, в России отмечается День работника атомной промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником и поблагодарил их за проведение новых исследований атома, укрепление ядерного потенциала и обеспечение безопасности страны.

«Южный Урал — родина трех атомградов. На стратегических предприятиях отрасли трудятся настоящие профессионалы, преданные своему делу специалисты. Разработка и внедрение передовых ядерных технологий позволяют динамично развивать энергетику, продвигать отечественную науку вперед, укреплять обороноспособность нашей страны. Это мощная база технологического суверенитета России, и я горжусь, что Челябинская область очень многое делает в этом направлении»,— сказал Алексей Текслер.

Также он поблагодарил ветеранов атомной отрасли, которые заложили прочную научную и производственную основу атомной промышленности.

Глава региона пожелал работникам атомной промышленности крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Праздник учрежден указом президента РФ в 2005 году. Дата 28 сентября была выбрана потому, что именно в этот день в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работы по урану». Этот день считается днем рождения атомной энергетики в СССР.