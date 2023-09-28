Алексей Текслер поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

Южноуральские атомщики успешно выполняют гособоронзаказ

Сегодня, 28 сентября, в России отмечается День работника атомной промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил атомщиков с профессиональным праздником и подчеркнул, что атомный комплекс Южного Урала является мощной основой ядерного щита страны.

«Челябинская область по праву гордится своими атомградами, учеными, трудовыми коллективами предприятий, которые укрепляют статус России как ведущей ядерной державы, твердо удерживают передовые позиции в оборонной сфере, в развитии наукоемких технологий»,— добавил губернатор.

По словам Алексея Текслера, сейчас перед отечественной атомной отраслью стоят сложные задачи. При этом он выразил уверенность в том, что опыт и профессионализм южноуральских атомщиков помогут и дальше четко выполнять государственный оборонный заказ и вносить важный вклад в обеспечение безопасности страны.

Глава региона поблагодарил работников и ветеранов отрасли за добросовестный труд, самоотдачу и верность профессии, а также пожелал им крепкого здоровья и благополучия.

Президент России Владимир Путин учредил праздник в 2005 году и постановил отмечать его ежегодно 28 сентября. Именно этот день был выбран потому, что в 1942 году государственный комитет обороны СССР распорядился возобновить работы по исследованию использования атомной энергии путем расщепления ядра урана.