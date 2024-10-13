Алексей Текслер поздравил работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником

Эта отрасль в Челябинской области постоянно развивается

Сегодня, 13 октября, в России отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и отметил, что сейчас агропромышленный комплекс в регионе находится на подъеме.

«Каждый год погода не по разу испытывает на прочность южноуральских аграриев. И каждый раз они стойко переносят климатические испытания и обеспечивают продовольственную безопасность страны. Региональный АПК полностью закрывает потребности южноуральцев. Каждый день на столах жителей области — наши, местные продукты отменного вкуса, высокого качества, экологически чистые, доступные по цене», — подчеркнул Алексей Текслер.

По его словам, благодаря господдержке, трудолюбию и профессионализму специалисты агросектора постоянно осваивают новую технику и технологии. И это положительно влияет на реализацию крупных инвестпроектов и вывоз продукции в другие регионы и дружественные страны.

Алексей Текслер поблагодарил сотрудников агропромышленного комплекса за их труд и пожелал успешно завершить сельскохозяйственный сезон.

Ежегодно День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается во второе воскресенье октября. Праздник был установлен в 1999 году.