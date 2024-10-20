Алексей Текслер поздравил производителей с Днем работников пищевой промышленности

Многие предприятия в регионе работают с начала прошлого века

Традиционно в третье воскресенье октября в России отмечается День работников пищевой промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и подчеркнул, что на Южном Урале традиции пищевой промышленности измеряются веками.

«Многие современные предприятия ведут отсчет от своих предшественников, основанных еще в конце XIX — начале XX века. Кондитеры, хлебопеки, кулинары всегда пользовались заслуженным почетом на Южном Урале. И сегодня производители разнообразных продуктов питания успешно ведут бизнес, принимают участие и побеждают на престижных международных и российских выставках», — отметил губернатор.

Алексей Текслер выразил уверенность в том, что их высокий профессионализм, богатый опыт и любовь к выбранному делу будут и дальше способствовать развитию пищевой промышленности в регионе и обеспечивать продовольственную безопасность Челябинской области и страны в целом.

В праздничный день глава региона пожелал работникам отрасли неиссякаемой энергии и новых достижений.

Кстати, не так давно на ежегодной выставке «Золотая осень» в Москве Челябинская область получила 86 медалей, 68 из них жюри вручило предприятиям по итогам дегустационного конкурса.