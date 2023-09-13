Алексей Текслер поздравил программистов с профессиональным праздником

Ежедневно специалисты ИТ‑сферы помогают стране отражать угрозы безопасности

Сегодня, 13 сентября, в России отмечается День программиста. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских работников ИТ-отрасли с профессиональным праздником и отметил, что Южный Урал является одной из самых комфортных площадок в России для развития ИТ-бизнеса благодаря стабильной господдержке и мощному кадровому потенциалу.

«В прошлом году наша область получила максимальную оценку в федеральном рейтинге руководителей цифровой трансформации по мерам поддержки ИТ-сферы. Наши вузы и колледжи ежегодно выпускают около 1700 молодых специалистов для ИТ-отрасли. Что важно, наши разработчики, аналитики, веб-дизайнеры легко находят достойную работу в регионе»,— сказал губернатор.

Он подчеркнул, что информационные технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни: они не только упрощают коммуникацию между людьми и органами власти, но и помогают в решении сложных производственных задач.

Алексей Текслер поблагодарил всех, кто трудится в сфере цифровых технологий, и особенно тех, кто каждый день помогает нашей стране отражать угрозы безопасности. Губернатор пожелал ИТ-специалистам здоровья, счастья и благополучия.

День программиста в России отмечается с 2009 года в 256-й день года. Именно это число, которому равна двойка в восьмой степени, было выбрано потому, что оно является количеством различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта.