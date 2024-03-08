Алексей Текслер поздравил прекрасную половину человечества с 8 Марта

Он отметил, что в современном мире женщинам удается достигать головокружительных вершин

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил женщин с праздником и отметил, что он посвящен всем женщинам, которые приносят в мир красоту, мудрость и гармонию.

«Мы восхищаемся ими каждый день, но иногда забываем сказать об этом. Сегодня отличный повод для того, чтобы не скрывать своих чувств, говорить добрые слова, дарить цветы и подарки нашим прекрасным женам, дочерям, сестрам, заботливым мамам и бабушкам»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что в современном напряженном ритме женщинам удается достигать головокружительных вершин в профессии и общественной деятельности, хранить семейный очаг, дарить тепло материнской любви, помогать родителям. При этом он призвал помнить, что даже самые сильные дамы нуждаются в надежной мужской поддержке, и не только 8 Марта.

Глава региона пожелал женщинам оставаться очаровательными, нежными и счастливыми.