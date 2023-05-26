Алексей Текслер поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

В последние годы бизнес проходит настоящую проверку на прочность

Сегодня, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских бизнесменов с профессиональным праздником и отметил, что малый и средний бизнес вносит значительный вклад в формирование бюджетного потенциала и укрепление финансовой и экономической стабильности региона.

«Последние годы стали для отечественной экономики проверкой на прочность. Оказавшись сначала в условиях пандемии, а затем беспрецедентного санкционного давления, наши предприниматели смогли достойно ответить на вызовы времени. Деловая интуиция, стойкость и социальная ответственность представителей южноуральского бизнес-сообщества вместе с вовремя принятыми мерами государственной поддержки помогли сохранить рабочие места, наладить процесс импортозамещения и обеспечить дальнейшее развитие региона и страны», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона пожелал предпринимателям успехов в делах, крепкого здоровья и благополучия.

День российского предпринимательства установлен указом президента России от 21 октября 2007 года. Его целью является привлечение внимания общественности к вопросам развития российской экономики и проблемам среднего, малого и крупного бизнеса.