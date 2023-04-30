Алексей Текслер поздравил пожарных с профессиональным праздником

Губернатор Челябинской области отметил их работу по сохранению природных богатств региона

Сегодня, 30 апреля, в России отмечается День пожарной охраны. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил пожарных с профессиональным праздником и отметил, что именно от их мужества, выдержки, собранности и слаженной работы зависят безопасность южноуральцев и сохранность природных богатств Челябинской области.

«Со своей стороны, на уровне региона будем и дальше делать все, чтобы наши отряды пожарных были хорошо оснащены, имели все условия для комфортной работы и тренировок»,— добавил губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил пожарных за их профессионализм, самоотверженный труд и готовность в любой момент прийти на помощь и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Указ об установлении Дня пожарной охраны был подписан президентом России в 1999 году. Дата 30 апреля была выбрана потому, что в этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал документ «Наказ о градском благочинии», согласно которому в Москве вводилось круглосуточное дежурство пожарных надзоров. Им необходимо было принимать участие в тушении пожаров и контролировать соблюдение существовавших на тот момент правил пожарной безопасности.