Алексей Текслер поздравил полицейских Челябинской области с профессиональным праздником

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 10 ноября, принял участие в торжестве, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. Глава региона выразил благодарность полицейским за их работу и вручил 22 отличившимся офицерам грамоты и благодарности, передает пресс-служба правительства региона.

«В современной геополитической ситуации обострились некоторые вопросы, которые, как нам всем казалось, ушли в прошлое. Это в первую очередь терроризм и экстремизм на религиозной или национальной почве. Мы понимаем, что все проблемы привносятся извне, и наша с вами задача — четко реагировать на эти вызовы и не допускать возникновения у нас в регионе таких проблем», — сказал Алексей Текслер в поздравительном слове.

Он отметил, что сейчас к традиционным формам криминальной деятельности добавились новые, например киберпреступность. Это требует от полицейских постоянного повышения своих профессиональных качеств.

Губернатор напомнил, что многие сотрудники ОВД сейчас несут службу в зоне СВО и на территории новых субъектов.

«Сегодня в целом обстановка достаточно сложная, все спецслужбы Запада раскачивают ситуацию внутри страны, и у нас в этой связи должны быть четкие и эффективные методы противодействия», — подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер также напомнил о работе, которая проводится в Челябинской области для укрепления материально-технической базы органов полиции. По региональной программе было открыто пять новых участковых пунктов, а к концу текущего года откроется отдел полиции «Парковый». В Челябинске строится Центр управления нарядами при городском УМВД России по городу Челябинску, в следующем году планируется возвести многофункциональный миграционный центр. Приобретены новейшие комплексы для дактилоскопирования. В муниципалитетах появятся новые модульные участковые пункты.

«Сегодня многие из вас с риском для собственной жизни и здоровья расследуют преступления, разыскивают преступников, пресекают правонарушения. Это позволяет южноуральцам чувствовать себя защищенными. Спасибо вам, друзья, за добросовестную и безупречную службу!» — подытожил губернатор.