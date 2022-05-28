Алексей Текслер поздравил пограничников с профессиональным праздником

День пограничника в России отмечают уже более 60 лет

Сегодня, 28 мая, в России отмечается День пограничника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов пограничных войск.

«Охрана государственных рубежей во все времена была и остается непростым делом, которое требует высочайшего профессионализма и верности долгу и присяге. В сложившейся геополитической ситуации обеспечение неприкосновенности и нерушимости наших границ приобретает особую значимость»,— отметил губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил всех, кто мужественно и стойко несет боевое дежурство на государственной границе, а также ветеранов, которые заложили традиции самоотверженной службы и передали их новому поколению защитников Отечества.

«Желаю крепкого здоровья, добра и благополучия вам и вашим семьям»,— пожелал губернатор.

Дата 28 мая выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов. А в 1958 году Совет министров СССР принял решение о ежегодном праздновании 28 мая Дня пограничника.