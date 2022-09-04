Алексей Текслер поздравил нефтяников с профессиональным праздником

Челябинская область вносит большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли

Сегодня, 4 сентября, в России отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов этих отраслей и отметил, что нефтегазовый комплекс обеспечивает стабильную работу не только промышленности и аграрного производства, но и жилищно-коммунального хозяйства, и транспортной сферы.

«Доступ к природному топливу делает жизнь миллионов людей удобнее и проще. За этим повседневным комфортом стоит труд огромного числа специалистов, занятых добычей и переработкой энергоресурсов, их транспортировкой и хранением»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что весомый вклад в модернизацию и технологическое перевооружение нефтегазового сектора страны вносит Челябинская область. В регионе успешно реализуют важные инвестиционные проекты и ведут масштабную работу по газификации населенных пунктов.

«Желаю всем, кто работает в нефтегазовой сфере, новых профессиональных достижений, счастья и благополучия, а ветеранам отрасли — здоровья и долголетия!»— поздравил глава региона.

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают в первое воскресенье сентября с 1980 года.