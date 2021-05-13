Алексей Текслер поздравил мусульман Южного Урала с Ураза‑байрамом

Обращение губернатора размещено на его официальном сайте

Утром 13 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к мусульманам Южного Урала с поздравлениями, сообщает пресс-служба главы региона.



«Поздравляю всех мусульман с большим праздником Ураза-байрам! Этот светлый день знаменует окончание священного месяца Рамадан — времени раздумий и духовного очищения. Ураза-байрам наполняет сердца верующих теплом и радостью, оптимизмом и праздничным настроением. Этот день служит связующим звеном между поколениями мусульман, помогая сохранить исконные ценности ислама — уважение к старшим, терпение, милосердие, гостеприимство, стремление творить добрые дела, жить в мире и согласии, следуя нравственным законам и традициям. Желаю всем хорошего праздника, крепкого здоровья, счастья, благоденствия и неубывающих сил для созидательного труда на благо Южного Урала и нашей общей Родины — России», — говорится в поздравлении Алексея Текслера.

Напомним, последователи ислама начали отмечать Ураза-байрам вечером 12 мая. С раннего утра 13 числа в главную мечеть Челябинска идет народ с молитвенными ковриками для участия в торжественном богослужении.