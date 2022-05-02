Алексей Текслер поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

В этом году он отмечается 2 мая

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам. Он отметил, что после поста, который символизирует духовное очищение, последователи ислама встречают этот праздник с особым чувством радости.

«Ураза-байрам связывает воедино поколения мусульман, напоминая о вечных и незыблемых ценностях — уважении к старшим, любви к ближнему, милосердии, стремлении творить добрые дела»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор добавил, что мусульмане Южного Урала вносят огромный вклад в духовное, культурное и социально-экономическое развитие региона, а также в сохранение мира и согласия между народами многонациональной Челябинской области.

«В этот праздничный день желаю всем счастья, здоровья, добра и благоденствия!»— пожелал Алексей Текслер.

Ураза-байрам, или праздник разговения, является одним из двух важных праздников в исламе. Он знаменует завершение поста, который длится в течение священного месяца Рамадан. Отмечать его начали с 624 года.