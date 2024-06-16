Алексей Текслер поздравил мусульман с праздником Курбан‑байрам

Этот праздник учит уважать старших и стремиться к самосовершенствованию

Сегодня, 16 июня, мусульмане отмечают Курбан-байрам — праздник, знаменующий окончание паломничества к древним святыням. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских мусульман и подчеркнул, что этот праздник приобщает людей к многовековым традициям предков и учит быть добрыми, справедливыми, проявлять милосердие и уважать старших.

«Возвращаясь к духовным истокам, приверженцы ислама укрепляют связь поколений, вносят свой вклад в сохранение мира и согласия на Южном Урале, развитие гармоничных отношений между народами», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер пожелал, чтобы священный праздник принес в каждую семью счастье, мир и благоденствие.