Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что праздник жертвоприношения Курбан-байрам уже много веков несет глубокий духовно-нравственный смысл и помогает передавать из поколения в поколение важнейшие общечеловеческие ценности.
«Бережное отношение к религиозным заповедям и традициям предков дает нам силы для преодоления трудностей, служит прочной основой мира и согласия на Южном Урале»,— отметил глава региона.
В праздничный день он пожелал мусульманам хорошего настроения, светлых помыслов и доброго здоровья.
Считается, что отмечать Курбан-байрам начали еще в VII веке — при жизни пророка Мухаммеда.
Подробнее о традициях и сути одного из главных мусульманских праздников читайте в нашем материале.