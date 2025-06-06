Алексей Текслер поздравил мусульман с наступившим праздником Курбан-байрам

Торжество является одним из важнейших в исламской культуре

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что праздник жертвоприношения Курбан-байрам уже много веков несет глубокий духовно-нравственный смысл и помогает передавать из поколения в поколение важнейшие общечеловеческие ценности.

«Бережное отношение к религиозным заповедям и традициям предков дает нам силы для преодоления трудностей, служит прочной основой мира и согласия на Южном Урале»,— отметил глава региона.

В праздничный день он пожелал мусульманам хорошего настроения, светлых помыслов и доброго здоровья.

Считается, что отмечать Курбан-байрам начали еще в VII веке — при жизни пророка Мухаммеда.

Подробнее о традициях и сути одного из главных мусульманских праздников читайте в нашем материале.