Алексей Текслер поздравил мусульман Челябинской области с праздником Ураза-байрам

Им завершается месяц поста Рамадан

Сегодня, 21 апреля, мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил верующих с окончанием поста в священный месяц Рамадан.

«Этот праздник символизирует верность духовным и нравственным основам ислама — ценностям справедливости, гуманизма и миролюбия, сострадания к ближнему, уважения к старшим. Испокон веков Ураза-байрам — это время созидания, помощи нуждающимся, совершения добрых дел», — отметил губернатор.

Алексей Текслер пожелал всем мусульманам Южного Урала счастья, здоровья, согласия, достатка и мира.

Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр, отмечается с первым днем месяца Шавваль. Праздновать мусульмане начали уже в ночь на пятницу.

