Алексей Текслер поздравил мусульман Челябинской области с Курбан-байрамом

Это один из важнейших праздников в исламе

Сегодня, 9 июля, отмечается Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил мусульман и отметил, что для многих жителей Челябинской области этот день является символом глубокого духовного единства и приверженности многовековым религиозным традициям.

«В этот важный день я желаю мусульманам Южного Урала счастья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях. Пусть непреходящие ценности ислама служат надежной опорой в жизни, помогают сохранять гармонию в отношениях с близкими, быть в мире с самим собой и окружающими, трудиться на благо нашей малой родины и всей страны. Да будет благословен ваш праздник!»— пожелал губернатор.

Курбан-байрам не имеет постоянной даты и отмечается по окончании хаджа через 70 дней после другого важного праздника — Ураза-байрам на десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. В этом году праздник выпал на 9 июля. Продолжаться он будет три дня, то есть до 11 июля включительно.