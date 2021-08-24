Алексей Текслер поздравил молодых пограничников с началом службы на Южном Урале

Губернатор Челябинской области и начальник регионального пограничного управления ФСБ России выступили с напутственным словом

Сегодня, 24 августа, 13 молодых офицеров-пограничников начинают службу в Пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области. Выпускников профильных вузов, прибывших служить на Южный Урал из самых разных уголков России, поздравили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и начальник Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области генерал-майор Дмитрий Тишин, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Уважаемые офицеры! Поздравляю вас с началом службы в Пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области. Знаю, вы приехали из разных мест — от Калининграда до Хабаровска. Здесь, на Южном Урале, вы сможете применить все те знания, которые вы получили в пограничных институтах. Южный Урал — особое, стратегическое место, опорный край державы. У нас многовековая пограничная история. Сегодня в Челябинской области почти 900 километров государственной границы, мы граничим с дружественным нам государством — Республикой Казахстан. Но вы видите, что происходит в Афганистане, и это новый, дополнительный вызов для всех нас. Границы внутри стран СНГ достаточно прозрачные, в этой части этот вызов целиком и полностью ложится на ваши плечи, и я уверен, что вы с честью с этим справитесь. Граница должна быть „на замке“, уверен, что так и будет», — отметил в напутственной речи Алексей Текслер.

Начальник пограничного управления Дмитрий Тишин также поздравил молодых лейтенантов с началом службы и отметил, что выявление нарушителей, лиц с признаками террористической деятельности и других правонарушений для них теперь не примеры из учебников, а реальность.

«Для этого мы имеем обустроенную инфраструктуру, с высокой долей новейших технических средств. У вас есть возможность на практике закрепить полученные знания», — добавил генерал-майор.

Алексей Текслер и Дмитрий Тишин выразили уверенность в том, что офицеры будут служить честно и достойно, и пожелали им успехов.

Кроме того, губернатор Челябинской области вручил лейтенантам именные таблички с кодексом чести офицера.

Отметим, глава региона и начальник Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области ежегодно напутствуют молодых пограничников на службу. В этом году этой традиции исполнилось уже 25 лет.