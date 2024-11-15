Алексей Текслер поздравил молодых людей с Всероссийским днем призывника

Празднику уже более 30 лет

Сегодня, 15 ноября, отмечается Всероссийский день призывника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил молодых людей и подчеркнул, что армия дает им возможность освоить новые специальности, улучшить физическую форму, повысить дисциплину и ответственность.

«Служба в Вооруженных силах по призыву или контракту является эффективным кадровым лифтом, открывает широкие перспективы для самореализации»,— добавил губернатор.

По словам Алексея Текслера, в России издавна сложилось особое отношение к людям в военной форме. Пойти на срочную службу всегда было почетным делом, а в современной России защита Отечества стала конституционным долгом каждого гражданина.

Сейчас в Челябинской области идет призывная кампания. Алексей Текслер отметил, что регион гордится молодыми южноуральцами, которые в эти дни отправляются к местам прохождения срочной военной службы.

«Искренне верим, что они станут достойными защитниками Родины, с честью выполнят свой долг. Желаю нашим новобранцам успешной службы и крепкого здоровья»,— поздравил губернатор.

Всероссийский день призывника был установлен в 1992 году в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, а также улучшения военно-патриотического воспитания молодежи.